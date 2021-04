Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag pakweg anderhalf uur voor de slotbel hoger.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.163,68 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 34.077,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 13.890,49 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten wankelden woensdag in eerste instantie vanwege de zorgen over het effect van de stijging van het wereldwijde aantal coronavirusinfecties voor het tempo van het economisch herstel.

Met name de stijgende coronavirusinfecties in Azië drukken op het sentiment: In India werden woensdag voor de zevende opeenvolgende 200.000 nieuwe gevallen gerapporteerd. In Japan wordt naar verluidt vanwege stijgende infecties overwogen om de noodtoestand in Osaka en Tokio af te kondigen. Gezondheidsautoriteiten waarschuwden ook dat er nieuwe varianten kunnen ontstaan die resistent zijn tegen de bestaande coronavirusvaccins.

De zorgen dreigen een rem te zetten op de sterke rally van de afgelopen weken, waarbij de grote indices rond recordniveau's schommelden.

"Er zijn nog steeds risico's op deze markt, vooral wat betreft de introductie van vaccins en virusmutaties", zei marktanalist Shoqat Bunglawala van Goldman Sachs Asset Management. "We bevinden ons waarschijnlijk nog steeds in een omgeving met volatiliteit", voegde hij toe.

Beleggers volgen nauwlettend het cijferseizoen om te zien of de huidige waarderingen van dure aandelen gerechtvaardigd kunnen worden. "We verwachten dat de winsten positief zullen verrassen, maar de risico's zijn asymmetrisch. In een omgeving waar de markten recordhoogtes bereiken, wordt elk bedrijf dat niet presteert echt afgestraft", zei strateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de Verenigde Staten bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 8,6 procent. De marktindex steeg van 667,7 naar 724,8.

De euro/dollar noteerde op 1,2031. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,2038 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2033 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,2 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 16 april zijn gestegen met 0,6 miljoen vaten tot 493,0 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Chicago Fed-activiteitenindex, gevolgd door de leidende indicatoren en bestaande woningverkopen van maart.

Bedrijfsnieuws

Netflix daalde 6,9 procent, nadat het streamingbedrijf dinsdag laat bekendmaakte dat in het eerste kwartaal een teleurstellend aantal nieuwe abonnees werd verwelkomd. Wereldwijd telde het bedrijf 207,6 miljoen betalende abonnees aan het einde van het kwartaal een toename met 4 miljoen, wat fors minder was dan de 15,6 miljoen een jaar eerder. Het is bovendien minder dan de 210 miljoen abonnees die het bedrijf zelf had voorspeld. In de voorbeurshandel daalde het aandeel 8,4 procent.

Verizon zag afgelopen kwartaal zowel de omzet als de winst stijgen. De voor 2021 afgegeven outlook is in lijn met de verwachtingen van analisten. Het aandeel daalde 0,3 procent.

Ook oliedienstverleners Baker Hughes en Halliburton kwamen met kwartaalcijfers. Beide bedrijven zagen de omzet dalen, maar de gepresenteerde winst viel wel hoger uit dan analisten hadden voorzien. Baker Hughes verloor 0,5 procent, terwijl Halliburton 4,1 procent daalde.

Uber Eats gaat de Duitse markt betreden in een poging om de monopoliepositie van Just Eat Takeway.com op de proef te stellen. Het aandeel Uber won 0,9 procent, terwijl Just Eat Takeaway in Amsterdam de grootste daler was.