Beursblik: Uber geen grote bedreiging voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Uber Eats is geen serieuze bedreiging voor Just Eat Takeaway in Duitsland. Dit meent analist Marc Hesselink van ING.

"Iedere nieuwe speler kan altijd wat orders naar zich toetrekken maar Just Eat Takeaway is zo dominant in Duitsland. Lijkt me heel moeilijk om daar een significant marktaandeel te krijgen van restaurants en gebruikers", aldus de analist tegen ABM Financial News.

Hesselink trekt de vergelijking met Nederland, waar Uber Eat en Deliveroo "redelijk agressief" zijn, maar ze slagen er volgens de analist niet in om een significant marktaandeel af te snoepen van Just Eat Takeaway.

Uber Eats kondigde de stap naar Duitsland woensdag aan in The Financial Times.

"Europa biedt veel kansen voor Uber Eats, niet alleen groeikansen maar ook mogelijkheden om onze marktpositie te verstevigen", aldus Pierre-Dimitri Gore-Coty, een topman van Uber Eats tegenover de krant, wijzend op een stijging van het marktaandeel van Uber Eats in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Gore-Coty ziet mogelijkheden in Duitsland en wijst op de "extreem hoge commissies" die Just Eat Takeaway.com momenteel hanteert. "Klanten willen een extra optie kunnen hebben", denkt hij.

In reactie op de berichtgeving liet topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway.com op Twitter weten "concurrentie altijd te verwelkomen" en dat de Nederlandse maaltijdbezorger juist "enorm goedkoop" is in Duitsland.

"Het is interessant om te lezen dat hij [Gore-Coty] mislukkingen in Nederland, België en Spanje noemt als voorbeeld voor de Duitse markt", aldus Groen. De vakbonden zullen bovendien niet te spreken zijn over het werknemersmodel van Uber, zo verwacht de topman.

Vervolgens kreeg Groen het ook aan de stok op Twitter met Dara Khosrowshahi, de CEO van Uber. Die laatste zei Groen minder op zijn aandelenkoers te letten en meer op zijn technologie en operaties.

Groen adviseerde Khosrowshahi vervolgens "te starten met het betalen van belastingen, minimumlonen en sociale zekerheidspremies, alvorens een oprichter te adviseren hoe hij zijn bedrijf moet leiden".