NN vergroot belang in Fagron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft per 13 april het belang in Fagron vergroot en passeerde daarmee de drempel van 10 procent. Dit maakte de magistrale bereider woensdag nabeurs bekend, nadat de Nederlandse verzekeraar dit op 16 april bij Fagron meldde. NN vergrootte het belang naar 10,37 procent. De melding van NN en Fagron is overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.