Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, na een reeks positieve bedrijfscijfers en herstel op Wall Street.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 436,64 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,4 procent op 15.195,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,7 procent op 6.210,55 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent hoger op 6.895,29 punten.

De Europese aandelenmarkten herstelden woensdag van de forse verliezen een dag eerder, waarbij de Stoxx Europe 600 zijn grootste daling in één dag in vier maanden beleefde.

Toch helpen de kwartaalcijfers maar mondjesmaat, vindt marktanalist Sebastien Galy van Nordea. Volgens hem wordt de aandelenrally vooral aangejaagd door een overmatige liquiditeit en "naarmate de Amerikaanse economie aan kracht wint, zal het debat over verkrapping opnieuw aanzwellen", waarschuwde hij.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Britse producentenprijzen in maart iets harder zijn gestegen dan verwacht. De Britse consumentenprijzen vielen op maandbasis iets lager uit dan voorzien en op jaarbasis conform verwachting.

De euro/dollar noteerde op 1,2037. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2035 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,2033 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,2 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gestegen met 0,6 miljoen vaten tot 493,0 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

Roche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet licht zien teruglopen, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Roche mikt daarmee onverminderd op een omzetgroei tot 5 procent tegen constante wisselkoerseffecten. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Carrefour heeft in het eerste kwartaal een hogere vergelijkbare omzet geboekt ondanks dat de vergelijkingsbasis moeilijk was door de coronamaatregelen in het eerste kwartaal van 2020. Carrefour herhaalde woensdag zijn doelen uit het transformatieplan Carrefour 2022. Het aandeel won 5,0 procent.

AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. AkzoNobel stelde woensdag op schema te liggen voor de doelstelling voor dit jaar om een zogeheten 'return on sales' te realiseren die 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd. De koers van het aandeel noteerde 2,8 procent hoger.

Randstad heeft met de cijfers over het eerste kwartaal van 2021 opnieuw duidelijk beter gepresteerd dan voorzien en zag dat de volume-ontwikkelingen in april het niveau van 2019 naderen. Voor het tweede kwartaal verwacht het bedrijf een licht hogere brutomarge als gevolg van seizoenspatronen. Het aandeel daalde 1,5 procent.

ASML won 4,1 procent. ASML heeft in het eerste kwartaal van 2021 de eigen doelstellingen ruim gehaald, zoals analisten ook hadden verwacht, en werd positiever over de omzetontwikkeling in de rest van het jaar.

Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2021 nog altijd last ondervonden van alle coronamaatregelen, maar presteerde wel beter dan verwacht. Heineken herhaalde woensdag te rekenen op een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Daarvoor is de brouwer wel afhankelijk van het succes van de vaccinatieprogramma's. De koers van het aandeel noteerde 4,8 procent hoger.

Daimler stuurt volgende week werknemers van twee van zijn fabrieken naar huis, vanwege een gebrek aan halfgeleiders, zo meldde DPA. Het aandeel daalde 0,2 procent.

De luchtvaartsector zal dit jaar bijna 48 miljard dollar verlies lijden. Dit is de verwachting van brancheorganisatie IATA. Hoewel nog altijd een groot verlies, is het wel substantieel minder dan de 126 miljard dollar die vermoedelijk in 2020 verloren ging. Het aandeel Lufthansa won 1,7 procent en Air France-KLM 1,0 procent.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 4.156,76 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.