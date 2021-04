Zwaargewicht ASML trekt AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na goed ontvangen cijfers van zwaargewicht ASML en forse stijgingen voor oudgedienden KPN en Heineken.

De AEX index sloot 1,3 procent hoger op 709,36 punten, maar de Mikdap-index en Smallcaps eindigden in het rood.

De winst van de AEX viel met name toe te schrijven aan indexzwaargewicht ASML, dat vanochtend met cijfers kwam. Vooral een forse outlookverhoging in Veldhoven werd positief ontvangen.

"ASML is één van de grootste bedrijven in de AEX maar zelfs ook van de EuroStoxx 600", zei Joop van de Groep van Fintessa Vermogensbeheer. En dat gewicht wordt steeds groter, nu de koers dit jaar alweer met 30 procent is gestegen.

Hoewel men vooraf dacht dat de resultaten wel heel goed moesten zijn om de verwachtingen te overtreffen, kwam ASML toch met cijfers die klinken als een klok, zei Van de Groep. De vermogensbeheerder wees op de hoge marge en de sterke vraag naar EUV-machines die ASML maakt voor halfgeleiderfabrikanten.

Hoewel technologiebedrijven de laatste tijd wat onder druk stonden door de hoge waarderingen en de stijgende rente, blijkt in het jongste cijferseizoen dat de sterke trends voor de sector toch doorgaan, met de introductie van 5G-technologie en de toenemende datastromen.

Economen van Nomura stelden woensdag in een rapport dat het optimisme in de VS mede te danken is aan de voortvarende start van de regering van Joe Biden, die niet 'Sleepy Joe' blijkt, zoals voorganger Donald Trump zijn rivaal noemde, maar juist 'Speedy Joe'. De bank denkt dat juist het conservatieve imago Biden helpt in zijn progressieve beleid, omdat dit weerstand wegneemt bij de conservatieve oppositie.

Elders in Europa waren de winsten bescheiden, nadat er op dinsdag nog sprake was van de grootste koersdalingen in vier maanden. Strategen van Deutsche Bank merkten op dat de mondiale coronabesmettingen op het hoogste punt staan sinds het begin van de crisis. Vooral in India zijn de problemen groot, waar het gehele gezondheidsstelsel op omvallen staat, aldus de strategen. Ook in Japan neemt het aantal besmettingen fors toe.

"Beleggers prijzen de risico's in dat deze besmettingscijfers een normalisering van de economie in de weg staan, ondanks dat er momenteel gevaccineerd wordt", aldus Deutsche Bank. "Diverse landen staan op het punt nieuwe restricties in te voeren."

In Nederland werden juist enkele maatregelen versoepeld. Zo wordt aan het einde van deze maand de avondklok geschrapt en mogen terrassen weer open van twaalf tot zes uur.

Investment manager Simon Wiersma van ING maakte zich geen zorgen over de plotselinge koersval van dinsdag. "Even wat winstnemingen, na een lange periode van bijna alleen maar stijgende koersen, is naar onze mening alleen maar gezond. De economische groei komt er echt wel, net als het winstherstel bij bedrijven", aldus Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar was stabiel op 1,2034.

De olieprijzen daalden ruim een procent, nadat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week stegen.

Vanochtend bleken de Britse consumentenprijzen in maart met 0,3 procent te zijn gestegen op maandbasis, terwijl de producentenprijzen met 0,5 procent aantrokken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen trok indexzwaargewicht ASML de kar na zeer positief ontvangen cijfers en een stevige outlookverhoging. ASML verhoogde de verwachting voor de omzetgroei in 2021 van 12 naar liefst 30 procent. "Een enorme meevaller", zo oordeelde Kempen. Het aandeel won 4 procent. Sectorgenoot ASMI steeg 1,2 procent na kwartaalcijfers.

KPN was in trek met een koerswinst van 6 procent. Van de Groep kon geen duidelijke aanleiding aanwijzen, afgezien van mogelijke speculatie over een overnamebod. De afgelopen tijd werd KPN al vaker genoemd als overnameprooi, bijvoorbeeld voor het Zweedse EQT.

Ook de cijfers van Heineken konden woensdag op applaus rekenen. De brouwer werd 5 procent duurder. Jefferies sprak van een goede jaarstart en Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 85,00 naar 88,00 euro, maar handhaafde het Reduceren advies.

AkzoNobel won 2,8 procent na sterke kwartaalcijfers volgens JPMorgan Cazenove. Ook hier verhoogde Degroof het koersdoel.

Randstad leverde 1,5 procent in na een kwartaalupdate, maar de uitzender overtrof wel de verwachtingen van analisten.

Just Eat Takeaway.com was de dissonant in de AEX met een verlies van krap 3 procent. De Financial Times meldde dat Uber de dominante positie van de maaltijdbezorger op de Duitse markt gaat aanvallen. Topman Jitse Groen liet weten "concurrentie altijd te verwelkomen" en dat de Nederlandse maaltijdbezorger "enorm goedkoop" is in Duitsland.

In de AMX won Air France-KLM 1 procent. Galapagos klom zelfs 5 procent.

Flow Traders en Vopak sloten de rij met verliezen van van 3,8 en 4,5 procent. Jefferies stelde dat Vopak in het eerste kwartaal lager dan voorziene resultaten boekte als gevolg van de winterstorm in Texas. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Flow Traders van 43,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies, nadat de flitshandelaar dinsdag met kwartaalcijfers kwam.

Bij de smallcaps steeg ForFarmers 1,2 procent en daalde Acomo 2,6 procent.

Wall Street

Bij het sluiten van de Amsterdamse beurs stegen de Amerikaanse beurzen met ongeveer een half procent.