Beursblik: Sleepy Joe blijkt Speedy Joe

(ABM FN-Dow Jones) Het huidige optimisme in het Amerikaanse economische en bedrijfsklimaat hangt deels samen met vertrouwen in de aanpak van het coronavirus, maar komt voor een belangrijk deel ook doordat de regering onder leiding van president Joe Biden veel sneller dan verwacht gedurfde, vooruitziende initiatieven in gang zette. Dat stelde Nomura woensdag in een rapport.

Veel kiezers die op de 78-jarige Biden stemden, wilden vooral af van zijn voorganger Donald Trump, en hadden geen hoge verwachtingen van de nieuwe president. Maar hoewel Trump zijn rivaal steevast belachelijk maakte als 'Sleepy Joe', blijkt de nieuwe president in de eerste maanden van zijn presidentschap juist ongekend actief, met gedurfde stappen in binnen- en buitenland en in het economisch beleid.

"De markten en andere landen kunnen de aankondigingen nauwelijks bijhouden", aldus chef-econoom Richard Koo van Nomura.

Dit in sterk contrast met president Barack Obama, Trumps voorganger, die door velen werd onthaald als belofte van verandering, maar uiteindelijk weinig bereikte. Zo werd ook in de jaren zestig van de vorige eeuw veel verwacht van John F. Kennedy, maar zette juist diens minder charismatische opvolger Lyndon Johnson de grote stappen in burgerrechten.

"Het lijkt erop dat een Democratische partij die wil hervormen, eerder succes heeft met een leider die niet zo snel als progressief wordt gezien, ook omdat dit minder weerstand oproept bij conservatieven die hervormingen willen tegenhouden", schrijft Nomura. De bank ziet Biden doorgaan in dit hoge tempo, nu de conservatieven zijn regering er de ruimte voor geven. "De rest van de wereld moet er aan wennen dat de nieuwe Amerikaanse president niet 'Sleepy Joe' maar 'Speedy Joe' is", concludeert Koo.