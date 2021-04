Baker Hughes verslaat analistenprognose nipt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Baker Hughes heeft in het afgelopen kwartaal iets beter gepresteerd dan voorzien. Dit bleek woensdag na publicaties van de resultaten over het eerste kwartaal van de Amerikaanse oliedienstverlener. Baker Hughes boekte in de eerste drie maanden van 2021 een aangepaste winst per aandeel van 0,12 dollar tegen 0,11 dollar een jaar eerder. In het laatste kwartaal van 2020 leed de oliedienstverlener nog verlies van 0,07 dollar per aandeel. Analisten rekenden voor het afgelopen kwartaal op een aangepaste winst van 0,11 dollar per aandeel. Operationeel draaide het bedrijf een positief resultaat van 270 miljoen dollar tegen 240 miljoen dollar een jaar eerder en 462 miljoen dollar over het vierde kwartaal van vorig jaar. De omzet daalde van 5.425 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2020 naar 4.782 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar lag de omzet op 5.495 miljoen dollar. Vooraf hielden analisten rekening met een omzet van 4.800 miljoen dollar. Net als de omzet daalden ook de orders in het eerste kwartaal, naar 4.541 miljoen dollar. Outlook CEO Lorenzo Simonelli zei "voorzichtig optimistisch" te zijn voor de rest van 2021. De activiteiten en investeringen zullen gedurende het jaar vermoedelijk stijgen, hand in hand met een aantrekkende economie, denkt de topman. In 2022 zal de groei dan versterken. Het aandeel Baker Hughes noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 0,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.