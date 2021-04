Halliburton presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Halliburton heeft in het eerste kwartaal van 2021 de winst iets hoger zien uitvallen dan verwacht, ook al liep de omzet op jaarbasis ook dit keer fors terug. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de oliedienstverlener. Het aangepaste resultaat per aandeel kwam uit op 0,19 dollar. Analisten die vooraf waren gepolst door FactSet gingen uit van 0,17 dollar. De omzet van het bedrijf daalde in de periode januari tot met maart van 5.037 miljoen dollar een jaar eerder naar 3.451 miljoen dollar dit jaar. Dat was wel meer dan de 3.237 miljoen dollar die over het laatste kwartaal van 2020 werd gerapporteerd en de door analisten voorziene 3,36 miljard dollar. Op operationeel vlak kwam het resultaat in het eerste kwartaal uit op 370 miljoen dollar, tegenover een verlies van 571 miljoen dollar een jaar eerder. Onder de streep resteerde voor Halliburton een winst van 170 miljoen dollar tegen een verlies van ruim een miljard dollar een jaar eerder en een verlies 235 miljoen dollar in het vierde kwartaal. Halliburton gaf geen concrete outlook af, maar topman Jeff Miller zei wel te verwachten dat de internationale groei zal versnellen, "en het vroege positief momentum in Noord-Amerika geeft me vertrouwen". Het aandeel Halliburton steeg woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York met 2,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.