Valuta: euro over brede linie licht lager

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag over de gehele linie licht lager zonder een duidelijk aanleiding. "Het lijkt erop dat de markt met de euro teruggaat naar het gemiddelde peil over een wat langere termijn", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Koopman omschreef de markt van vandaag als rustig. "Dat gold ook voor de Britse inflatiecijfers, die geen reactie teweeg brachten. De lange rente in de Verenigde Staten noteerde vandaag op 1,57 procent en kende ten opzichte van de lange Duitse rente eerder nog een verschil van 200 basispunten. Dat zijn nu 180 basispunten", aldus Koopman. De kalme stemming in de markt legt het accent wat de analist betreft op de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank van donderdag", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. "Voorzitter Christine Lagarde zal dan naar verwachting het recent door diverse ECB-bestuurders gebezigde tapering plaatsen in het perspectief van de eerdere verruiming in het al ruime monetaire beleid van de bank en daarin de nuance inbouwen dat de extra aankopen onder het opkoopprogramma van obligaties iets minder kunnen worden", aldus Koopman. Na de ECB ligt de aandacht donderdag alleen nog de Amerikaanse steunaanvragen, waarna vrijdag de samengestelde inkoopmanagersindices van de diverse toonaangevende economieën voor de valutamarkt bepalend kunnen zijn. De producentenprijzen van het Verenigd Koninkrijk over maart kwamen iets hoger uit dan verwacht, de consumentenprijzen op maandbasis iets lager dan voorzien en op jaarbasis conform verwachting. Er is vandaag één spreker en dat is de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey. De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,2015 dollar. De Europese munt koerste 0,1 procent lager op 0,8622 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag vlak op 1,3935 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent lager op 6,4962 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,1 procent tot 108,1920 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

