Fugro ondersteunt kraanschip voor de Braziliaanse kust

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro gaat Jumbo Maritime helpen met de ontwikkeling van een diepzeelocatie voor de kust van het Braziliaanse Rio de Janeiro. Dat maakte de bodemonderzoeker woensdag bekend. Er werden geen financiële details gegeven bij het contract, dat werkzaamheden voor zes maanden bestrijkt. "Het mondiale bereik en de geavanceerde technologie van Fugro waren cruciaal voor het binnenhalen van dit contract", zei landenmanager Rogerio Carvalho van Fugro in Brazilië. Het gaat om een toepassing van een navigatiesysteem en een camerasysteem met 'Augmented Reality'. Daarmee zal Fugro 35 torpedopalen en 24 ankerlijnen helpen installeren, die het olieproductieschip Mero 1 moeten verankeren aan de zeebodem tot 1980 diepte. Fugro zal werken aan boord van het kraanschip Fairplayer van Jumbo. De belangrijkste partner in de ontwikkeling van het Mero-veld is Petrobras met een belang van 40 procent, gevolgd door Shell Brazilië, Total, CNODC en CNOOC. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

