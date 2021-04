Beursblik: aandacht voor kaspositie Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw last gehad van de coronamaatregelen, waardoor de aandacht vooral zal uitgaan naar de liquiditeitspositie en de kasstroom van de uitbater van fitnessclubs. Dit verwachten analisten in aanloop naar een kwartaalupdate van Basic-Fit op donderdag.

Veel clubs van Basic-Fit zijn nog gesloten vanwege de coronacrisis. In Nederland werden dinsdag diverse versoepelingen aangekondigd, maar sportscholen moeten de deuren voorlopig nog gesloten houden.

Beleggers zullen nauwlettend de liquiditeitspositie en kasstroom van Basic-Fit in de gaten houden, maar analisten van ING zien geen noodzaak voor de fitnessketen om opnieuw geld uit de markt te halen. In februari werd nog eens 150 miljoen euro aan extra financiering veilig gesteld.

Kepler Cheuvreux denkt dat Basic-Fit het nog tot het einde van het jaar of zelfs begin volgend jaar kan uithouden, er vanuit gaande dat ongeveer 20 tot 25 miljoen euro per maand de onderneming uitgaat als de clubs dicht blijven. Basic-Fit liet zelf al weten in de eerste helft weer clubs te kunnen openen en genoeg liquiditeit te hebben om de aanhoudende impact van de coronacrisis het hoofd te bieden en om de groeistrategie weer op te starten.

Wel merkte Kepler Cheuvreux op dat de uitstroom van leden eind 2020 groter was dan verwacht. Beleggers zullen in de update over het eerste kwartaal dan ook willen zien of deze trend zich al dan niet heeft doorgezet.

Kepler Cheuvreux en ING hebben elk een koopadvies op Basic-Fit.