Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Heineken verhoogd van 85,00 naar 88,00 euro, maar handhaafde het Reduceren advies. De biervolumes afgelopen kwartaal waren duidelijk een meevaller, aldus analist Fernand de Boer. "Een beter dan verwachte start van het jaar." In alle regio's lagen de volumes hoger dan voorzien. Op basis van de kwartaalcijfers denkt De Boer zijn ramingen voor 2021 met 2 procent te zullen verhogen. Degroof handhaafde het Reduceren advies, "omdat het herstel al meer dan voldoende ingeprijsd is". Het aandeel Heineken steeg woensdag 4,0 procent naar 95,78 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

