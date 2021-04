Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor het aandeel AkzoNobel verhoogd van 92,00 naar 105,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit gebeurde woensdag na een analyse van de kwartaalresultaten van AkzoNobel door het analistenhuis. Het operationeel resultaat (REBIT) van de verf- en coatingmaker lag 18 procent boven de taxatie van Degroof Petercam. Analist Frank Claassen ziet op basis van deze "duidelijke" meevaller ruimte voor een verhoging van de taxaties met circa 5 procent. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een groen Damrak onveranderd op 100,65 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

