Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Flow Traders

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Flow Traders verhoogd van 43,00 naar 48,00 euro bij handhaving van het koopadvies. De belangrijkste aanjager van de groei bij Flow Traders is het beheerd vermogen in ETP's, dat naar verwachting van analist Michael Roeg verder zal stijgen. Dit leidde tot een stabiele groei van de handelsinkomsten en winsten in de periode 2009 tot 2020, met af en toe een piek en een speciaal jaar met uitstekende winsten zoals in 2020, aldus Degroof. Vanaf het tweede kwartaal mikt Degroof op een verdere groei en een aantrekkend marktaandeel. Dit wordt extra ondersteund door stappen van Flow Traders op gebieden als valuta, grondstoffen en cryptoss. Het aandeel Flow Traders koerste woensdag 4,7 procent lager op 36,72 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

