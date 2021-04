Beursupdate: AEX hoger na cijferbonanza Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste woensdag kort na de beursgong 1,2 procent hoger naar 808,86 punten, terwijl de AMX 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen trok indexzwaargewicht ASML de kar na zeer positief ontvangen cijfers en een stevige outlookverhoging. Het aandeel won 5 procent. Ook de cijfers van Heineken konden op applaus rekenen. De bierbrouwer steeg 4 procent. AkzoNobel verloor just ruim anderhalf procent na cijfers, terwijl Randstad een half procent inleverde na een kwartaalupdate. Just Eat-Takeaway was de dissonant met een verlies van 5 procent. De Financial Times meldde dat Uber een aanvalspoging gaat ondernemen op de dominante positie van de maaltijdbezorger op de Duitse markt. In de AMX won Air France-KLM meer dan 3 procent. Aperam klom meer dan 2 procent. Flow Traders sloot de rij met een verlies van 4 procent. Bij de smallcaps steeg Heijmans 1,7 procent en daalde Hunter Douglas 0,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

