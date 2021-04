Uber Eats wil Duitse markt betreden - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uber Eats gaat de Duitse markt betreden in een poging om de monopoliepositie van Just Eat Takeway.com op de proef te stellen. Dit schreef de Financial Times woensdag. In de komende weken zal Uber Eats zijn eerste stappen zetten in de Duitse markt, te beginnen met Berlijn. Senior vicepresident Pierre-Dimitri Gore-Coty van Uber liet aan de Britse krant weten dat Duitsland één van de snelst groeiende markten was voor zijn taxidiensten en is sindsdien een "strategisch belangrijk land" geworden voor het bedrijf. "Europa biedt veel kansen voor Uber Eats, niet alleen groeikansen maar ook mogelijkheden om onze marktpositie te verstevigen", aldus de topman tegenover de krant, wijzend op een stijging van het marktaandeel van Uber Eats in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Gore-Coty ziet mogelijkheden in Duitsland en wijst op de "extreem hoge commissies" die Just Eat Takeaway.com momenteel hanteert. "Klanten willen een extra optie kunnen hebben", denkt hij. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.