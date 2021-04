Beursblik: Deutsche Bank zet koopadvies op Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is woensdag gestart met het volgen van Royal Dutch Shell met een koopadvies en een koersdoel van 19,39 Britse pond. Dit bleek uit een sectorrapport van de Duitse bank. In dit uitgebreide rapport beargumenteren de analisten dat de ecologische voetafdruk van Shell relatief gunstig afsteekt bij die van concurrenten, door het zware gewicht van LNG, een van aardgas afgeleide vloeistof, ten opzichte van de olieproductie. Het schrappen van een groot deel van het dividend in 2020 was daarnaast een schok voor beleggers, maar het heeft er wel toe geleid dat de schuld snel daalt. Eind dit jaar zal het management van Shell volgens Deutsche Bank zijn doelstelling hebben bereikt om de schuld terug te dringen tot minder dan 65 miljard dollar, hetgeen de weg vrij maakt voor een flink aandeleninkoopprogramma in 2022. Shell is door Deutsche Bank om die reden dan ook uitgeroepen tot de sectorfavoriet. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.