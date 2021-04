Beursblik: sterk kwartaal voor WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft alweer een sterk kwartaal achter de rug. Dit stelde analist Bart Gysens van Morgan Stanley woensdag in een reactie op de cijfers van de vastgoedinvesteerder. De huurinkomsten stegen met 2 procent, terwijl maar 1 procent van de gebouwen leeg stond. “Een historische laagtepunt”, aldus de analisten. De waardering is wel hoog, maar het zicht op rendement op lange termijn biedt volgens de analist soelaas. Gysens handhaafde dan ook het Overwogen advies op WDP met een koersdoel van 33,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

