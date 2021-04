Beursblik: meevallende volumes bij Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in het eerste kwartaal meer bier verkocht dan verwacht. Dit concludeerde analist Richard Withagen van Kepler Cheuvreux woensdag. De biervolumes van 50,3 miljoen hectoliter lagen 3 procent boven de analistenconsensus. Autonoom was er sprake van een pas op de plaats, terwijl vooraf werd gerekend op een daling van 5 procent. Op basis hiervan en in combinatie met de wisselkoerseffecten die de brouwer voor dit jaar verwacht, denkt Kepler dat de consensus voor de operationele winst dit jaar tot 1 procent omhoog kan. Kepler heeft een Reduceren advies op Heineken met een koersdoel van 77,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

