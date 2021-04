Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ABN Amro stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche bank heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 7,00 naar 10,00 euro met een onveranderd Houden advies. De schikking die de bank trof met het Nederlandse Openbaar Ministerie voor 480 miljoen euro in de witwasaffaire, is volgens Deutsche Bank goed nieuws. Toch is er voor ABN AMRO nog veel te doen, vindt analist Benjamin Goy, wijzend op de magere dividendvooruitzichten. De Nederlandse bank ziet de omzet onder druk staan en de verhouding tussen de kosten en de inkomsten is relatief hoog. Ook wees Goy erop dat het aandeel ABN AMRO het dit jaar al goed heeft gedaan, maar dat de consensusramingen juist zijn verlaagd. Reden voor de analist om zijn Houden advies te handhaven. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO naar 10 euro vanwege de lagere kosten voor eigen vermogen in combinatie met het vooruitrollen van het waarderingsmodel. Ook de ontwikkeling van de provisies voor slechte leningen is volgens Goy positief. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

