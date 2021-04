Roche handhaaft outlook ondanks lichte omzetdaling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet licht zien teruglopen, maar de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de Zwitserse farmaceut. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 14,9 miljard Zwitserse frank, omgerekend circa 13,5 miljard euro. Een jaar eerder werd nog een omzet geboekt van 15,1 miljard euro. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet evenwel met 3 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet mikten op een omzet van 15,0 miljard frank. De omzet uit farmaceutische producten daalde vooral vanwege de effecten van de coronacrisis, maar ook door toegenomen concurrentie van biologische medicijnen. "De impact van biologische alternatieven voor kankermedicijnen als MabThera/Rituxan, Avastin en Herceptin op de omzet blijft significant, vooral in de Verenigde Staten", aldus Roche. Roche handhaafde de outlook voor 2021 en mikt daarmee onverminderd op een omzetgroei tot 5 procent tegen constante wisselkoerseffecten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.