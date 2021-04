Beursblik: sterke outlookverhoging ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de omzetverwachting voor 2021 sterk verhoogd. Dit concludeerden analisten van Morgan Stanley woensdag. "We verwachten dat het aandeel sterk zal presteren vanochtend, gezien de meevallende eerstekwartaalcijfers, de sterke outlook voor 2021 en de opmerkingen over de capaciteitsplanning van 55 EUV-machines in 2022", aldus de analisten. ASML rekent voor dit jaar inmiddels op een omzetgroei van 30 procent, wat volgens de zakenbank neerkomt op een omzet van 18,0 miljard euro, terwijl de consensus slechts op 16,2 miljard euro staat. "Hoewel het aandeel al goed heeft gepresteerd na de investeringsplannen van TSMC en de ambities van Intel met foundry, zullen de hogere uitgaven in het geheugensegment en de DUV-omzet die de marge aanjaagt positief worden opgepakt", schreven de analisten. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op ASML met een koersdoel van 590,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.