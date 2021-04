Volumedruk Heineken valt mee

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2021 nog altijd last ondervonden van alle coronamaatregelen, maar presteerde wel beter dan verwacht. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amsterdamse brouwer.

"We kenden een solide jaarstart, ondanks de zware restricties in veel markten en de sluiting van de horeca in Europa als gevolg van de pandemie", zei CEO Dolf van den Brink van Heineken in een toelichting.

De biervolumes daalden afgelopen kwartaal van 51,6 miljoen hectoliter naar 50,3 miljoen hectoliter. Autonoom was er sprake van een pas op de plaats.

Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus hadden gerekend op een daling van 5,0 procent naar 48,6 miljoen hectoliter. Met uitzondering van Europa behaalde de brouwer in alle regio's groei. Vooral Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa sprongen eruit volgens CEO Van den Brink.

In het eerste kwartaal van 2020 bedroeg de krimp 2,1 procent.

Het Heineken-merk deed het volgens de CEO "uitzonderlijk goed" met een groei van ruim 12 procent.

De totale volumes van de brouwer daalden van 58,2 miljoen naar 56,4 miljoen hectoliter, een autonome daling van 2,7 procent. Hier rekende de consensus op 55,2 miljoen hectoliter, ofwel een autonome krimp van 5,1 procent.

In de eerste drie maanden van dit jaar behaalde Heineken een nettowinst van 168 miljoen euro. Dat was 94 miljoen euro in 2020 en 299 miljoen euro in 2019. "Het effect van lagere volumes in de Europese horeca werd meer dan goedgemaakt door de prestaties in andere regio’s en aanhoudende kostenbesparingen", merkte de brouwer op.

Outlook

Heineken herhaalde woensdag te rekenen op een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Daarvoor is de brouwer wel afhankelijk van het succes van de vaccinatieprogramma's.

Ook de analisten zijn een stuk optimistischer gestemd voor de rest van het jaar, uitgaande van het herstarten van de economie en het weer op gang komen van de horeca.

In heel 2021 zullen de biervolumes volgens de analisten autonoom met 6,0 procent stijgen na een min van 8,1 procent in 2020. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op 21,2 miljard euro, tegenover 19,7 miljard euro in 2020, een autonome stijging van 9,3 procent na een krimp van 11,9 procent een jaar eerder.

Heineken zei woensdag dat wisselkoerseffecten de omzet dit jaar met ongeveer 570 miljoen euro raken en de operationele en nettowinst met 100 en 50 miljoen euro.

In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020.