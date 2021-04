Carrefour ziet sterke groei

(ABM FN) Carrefour heeft in het eerste kwartaal een hogere vergelijkbare omzet geboekt ondanks dat de vergelijkingsbasis moeilijk was door de covid-maatregelen in het eerste kwartaal van 2020. Dit meldde de Franse supermarktketen woensdagochtend.

De vergelijkbare omzet steeg in de verslagperiode met 4,2 procent en in thuismarkt Frankrijk met 3,5 procent. Ook kon de groep zijn marktaandeel verhogen in Frankrijk met 0,2 procent.

De totale omzet van de supermarktketen kwam uit op 18,6 miljard euro in het eerste kwartaal. Tegen constante wisselkoersen was de omzetstijging beperkter met 2,2 procent.

Carrefour sloot eind maart ook een overeenkomst met Advent International en Walmart om Grupo BIG, de derde grootste Braziliaanse retailer over te nemen voor ongeveer 1,1 miljard euro. De afronding van de deal wordt verwacht in 2022. Ook werden er 172 Supersol winkels in Spanje overgenomen in maart voor 78 miljoen euro.

Tevens kondigt de groep een aandeleninkoopprogramma van 500 miljoen euro aan wat overeenkomt met ongeveer 4 procent van het totaal aantal uitstaande aandelen van de groep. Het programma loopt tot 28 november 2021.

Carrefour herbevestigde woensdag zijn doelen uit het transformatieplan Carrefour 2022.