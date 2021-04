Beursblik: ASMI zet goede prestatie neer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in de eerste drie maanden van 2021 voldoende gepresteerd om de nerveuze belegger gerust te stellen. Dit vindt analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. Van Putten is zowel te spreken over de resultaten van ASMI als over de afgegeven outlook. De orderinstroom zit op een recordniveau, maar ook de brutomarge van 49,5 procent is erg sterk, aldus de analist. Voor het tweede kwartaal mikt ASMI niet langer op een omzet van 380 miljoen tot 400 miljoen euro, maar op 390 tot 410 miljoen euro. De orders zullen dit kwartaal liggen tussen de 420 en 440 miljoen euro, voorziet de onderneming. Daarmee lijkt ASMI op koers te liggen om de omzetraming van Kempen voor 2021 te overtreffen, terwijl de bank al aan de bovenkant van de analistenconsensus zit. Dat impliceert ook dat de consensus opwaarts zal worden bijgesteld. Van Putten verwacht dat het aandeel ASMI woensdag positief zal reageren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.