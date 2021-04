AkzoNobel overtreft omzetverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winstgevendheid zien oplopen, terwijl de omzet ook een steeg. Dat maakte het verf- en coatingsbedrijf woensdag voorbeurs bekend. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 10 procent tot 2.263 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op 2.127 miljoen euro. De volumes namen met 16 procent toe, de prijzen met 2 procent. Het operationeel resultaat kwam 62 procent hoger uit op 303 miljoen euro en het aangepaste operationeel resultaat steeg met 43 procent naar 307 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 217 miljoen euro tegen 114 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. Verder realiseerde AkzoNobel een verbetering van 129 miljoen euro bij de operationele kasstroom. Aandeleninkoop Dinsdag maakte het bedrijf al bekend dat het het aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro heeft afgerond en binnenkort start met het nieuwe programma dat een omvang kent van 1 miljard euro. Outlook AkzoNobel stelde woensdag op schema te liggen voor de doelstelling voor dit jaar om een zogeheten 'return on sales' te realiseren die 50 basispunten hoger ligt dan de 15,0 procent die er over 2020 kon worden gerapporteerd. In het eerste kwartaal steeg dit percentage van 10,4 naar 13,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

