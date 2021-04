Beursblik: herstel oliemarkt zorgt voor hogere prijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie en gas herstelt en de prijzen stijgen. Dit concludeert senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO in zijn nieuwste energiemonitor. Van Cleef wees op zowel oliekartel OPEC als energieagentschap IEA die hun verwachtingen voor de vraag naar olie recent opwaarts bijstelden. Vooral in de tweede helft van dit jaar zal dit het geval zijn, "als de effecten van de vaccinatieprogramma's steeds meer zichtbaar worden". OPEC rekent voor dit jaar op 96,5 miljoen vaten olie per dag en IEA zelfs op 96,7 miljoen vaten. Daarbij ziet de econoom de olievoorraden ook slinken "naar hun gebruikelijke niveaus". "Tijdens de tweede helft van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 heeft OPEC+ de productie dusdanig laag gehouden, dat er eigenlijk een tekort ontstond. Als gevolg hiervan moest er worden geput uit de tijdens de eerste helft van het jaar opgebouwde ruime oliereserves", aldus Van Cleef. Eind dit jaar kost een vat Brent 60 dollar en een vat WTI 57 dollar, voorspelt de econoom. Een jaar later zal dit respectievelijk 65 en 61 dollar zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

