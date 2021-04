Europese beurzen openen verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet, na opnieuw verlies op Wall Street.

IG voorziet een openingswinst van 21 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, op hernieuwde zorgen over het coronavirus.

"Europese markten werden vandaag hard geraakt, met stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus wereldwijd als een welkome herinnering dat de pandemie nog lang niet voorbij is, ondanks de recente progressie met vaccinaties", zei Joshua Mahony van IG.

"Handelaren lijkt gevangen tussen het optimisme over geleidelijke heropening van de economie in het eigen land en pessimisme over de toename van meer zorgwekkende varianten van het virus in andere landen verspreid over de wereld."

De reissector werd vooral hard geraakt.

Ook aandelen tabaksfabrikanten gingen onderuit na berichten dat de regering Biden overweegt om de toegestane hoeveelheid nicotine in sigaretten te verminderen.

Op macro-economisch vlak was het rustig. De Duitse producentenprijzen lieten ook over een maart een stevige plus zien, waarmee de opwaartse trend werd voortgezet. De Britse werkloosheid kwam in februari met 4,9 procent lager uit dan verwacht.

De olieprijs daalde bijna 3 procent nu het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dreigt met mededingingskwesties tegen OPEC om de productieverlagingen die het kartel doorvoerde.



Bedrijfsnieuws

De index van 30 grootste Europese aandelen was een zee van rode cijfers, met banken en oliebedrijven onder de sterkste dalers.

Danone heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien terugvallen als gevolg van de coronacrisis, maar handhaafde de outlook voor heel 2021. De koers sloot 1,8 procent lager.

In Frankfurt wist alleen Deutsche Wohnen een koerswinst op het bord te zetten. Fors koersverlies werd geïncasseerd door Infineon, dat 4 procent inleverde.

In Parijs verloor IT-onderneming Atos 5,5 procent op cijfers en het nieuws van drie overnames.

Tabaksproducenten Imperial Brands en British American Tobacco daalden zo'n 7 procent in Londen.

Euro STOXX 50 3.940,46 (-1,98%)

STOXX Europe 600 433,80 (-1,90%)

DAX 15.129,51 (-1,55%)

CAC 40 6.165,11 (-2,09%)

FTSE 100 6.859,87 (-2,00%)

SMI 11.078,98 (-1,17%)

AEX 700,19 (-1,65%)

BEL 20 3.946,37 (-1,26%)

FTSE MIB 24.088,65 (-2,44%)

IBEX 35 8.459,40 (-2,89%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

Wall Street sloot dinsdag voor de tweede dag op rij lager op twijfels over de torenhoge aandelenkoersen, na een sterke rally in de voorgaande periode.

Beleggers bekeken of bedrijfsresultaten de hoge waarderingen rechtvaardigen. De koersen stegen sterk op de verwachting dat de heropening van de economie en grootschalige overheidsbestedingen een explosieve winstgroei gaan opleveren.

Stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in diverse landen en signalen dat de vaccinatieprogramma's haperen temperden dinsdag het optimisme. "Alle aandelenkoersen van deze bedrijven staan dichtbij hun records en we zien veel mensen geld van tafel halen", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"Het enige risico is dat de verwachtingen zo hoog zijn, dat ze heel moeilijk kunnen worden voldaan zei Seema Shah van Principal Global Investors. "We komen in terrein waar het heel moeilijk wordt om meevallende cijfers te hebben, zowel qua bedrijfswinsten als qua economische cijfers."



Op macro-economisch vlak was het rustig in de VS.



Bedrijfsnieuws

Technologiereus Apple trok de aandacht met een presentatie van nieuwe producten, maar kon daarmee een koersdaling van 1,3 procent niet voorkomen.

Netflix opende na de slotbel in New York de boeken. De streamingdienst profiteerde in 2020 flink van de coronacrisis, waardoor het aantal abonnees groeide tot 204 miljoen. In het afgelopen kwartaal kwamen daar 4 miljoen nieuwe abonnees bij, wat minder was dan de 6 miljoen die het bedrijf had voorspeld. De coronacrisis heeft veel groei naar voren gehaald, en zorgt nu voor een minder sterk aanbod aan series en films door productievertragingen. Ook in het tweede kwartaal stagneert de groei tot slechts 1 miljoen abonnees, maar daarna zou het weer beter moeten gaan, volgens Netflix. Het aandeel kelderde nabeurs 11 procent.

Een stijger was Johnson & Johnson, dat in het eerste kwartaal meer winst en omzet boekte, vooral dankzij de farmacietak. Het coronavaccin leverde 100 miljoen dollar omzet op. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Abbott Laboratories stelde echter teleur met de omzet. Ook de outlook van de farmaceut was aan de voorzichtige kant, waarop het aandeel 3,6 procent daalde.

Manpower behaalde in het eerste kwartaal van 2021 meer winst en omzet dan analisten hadden geraamd. De uitzender steeg 3,8 procent.

Ook IBM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meevallende resultaten geboekt en handhaafde de outlook voor heel 2021, bleek maandag. Het aandeel klom bijna 4 procent.

United Airlines leverde 8,5 procent in nadat de luchtvaartmaatschappij teleurstelde met resultaten.

Tabaksproducenten sloten verdeeld na plannen in het Witte Huis om minder nicotine toe te staan in sigaretten. Philip Morris won 2,5 procent, Altria verloor 4 procent.

S&P 500 index 4.134,94 (-0,68%)

Dow Jones index 33.821,30 (-0,75%)

Nasdaq Composite 13.786,27 (-0,92%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 28.592,05 (-1,8%)

Shanghai Composite 3.478,06 (+0,2%)

Hang Seng 28.661,58 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2026. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,2035.

USD/JPY Yen 108,05

EUR/USD Euro 1,2026

EUR/JPY Yen 129,94

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Maart (VK)

08:00 Producentenprijzen - Maart (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Halliburton - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Verizon - Cijfers eerste kwartaal (VS)

00:00 Worldline - Cijfers eerste kwartaal (Fra)