Netflix stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Netflix is dinsdag nabeurs 11 procent gedaald, nadat het streamingbedrijf bekendmaakte dat in het eerste kwartaal een teleurstellend aantal nieuwe abonnees werd verwelkomd.



Wereldwijd telde het bedrijf 207,6 miljoen betalende abonnees aan het einde van het kwartaal een toename met 4 miljoen, wat fors minder was dan de 15,6 miljoen een jaar eerder - toen de coronaviruspandemie begon - en ook minder dan de 8,5 miljoen in het voorgaande kwartaal. Het is bovendien minder dan de 210 miljoen abonnees die het bedrijf zelf had voorspeld.

Nog dramatischer is de stagnatie die wordt voorspeld voor het tweede kwartaal. Netflix voorziet slechts 1 miljoen extra abonnementen wereldwijd in het lopende kwartaal.

"We geloven dat de groei vertraagde omdat vorig jaar er veel vraag naar voren werd getrokken door de coronapandemie, en omdat er in de eerste helft van dit jaar minder content op de planken werd gelegd, door productievertragingen als gevolg van de pandemie", legde het bedrijf uit. Al met al is het aantal abonnees nu groter dan Netflix zou hebben gehad door de coronacrisis.

De tweede helft van het jaar zou volgens het bedrijf wel beter moeten zijn, met nieuwe seizoenen van de populairste tv-series en veelbelovende films.

Het bedrijf meldde verder dat het niet gelooft dat de intensiteit van de concurrentie substantieel is veranderd, nadat een aantal grote rivalen met vergelijkbare producten de markt op kwamen.