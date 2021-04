Wall Street daalt

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street zette dinsdag de daling van maandag voort, na een sterke rally in de voorgaande periode, op twijfels over de torenhoge aandelenkoersen.

De S&P 500 daalde 1 procent en de Dow Jones index en Nasdaq stonden 1 procent in het rood.

Beleggers kijken naar bedrijfsresultaten om te beoordelen of de hoge waarderingen van de aandelen gerechtvaardigd zijn. De koersen stegen de afgelopen tijd sterk op de verwachting dat de heropening van de economie en grootschalige overheidsbestedingen een explosieve winstgroei gaan opleveren.

Stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in diverse landen en signalen dat de vaccinatieprogramma's haperen temperden dinsdag het optimisme.

"Alle aandelenkoersen van deze bedrijven staan dichtbij hun records en we zien veel mensen geld van tafel: halen", zei analist Michael Hewson van CMC Markets.

"Het enige risico is dat de verwachtingen zo hoog zijn, dat ze heel moeilijk kunnen worden voldaan zei Seema Shah van Principal Global Investors. "We komen in terrein waar het heel moeilijk wordt om meevallende cijfers te hebben, zowel qua bedrijfswinsten als qua economische cijfers."



Op macro-economisch vlak was het rustig in de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,2029.

Een vat WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper, na berichten dat er Amerikaanse mededingingszaken dreigen tegen de productie-afspraken van OPEC-landen.

Bedrijfsnieuws

Technologiereus Apple trok de aandacht met een presentatie van nieuwe producten, maar kon daarmee een koersdaling van 2 procent niet voorkomen.

Netflix opent na de slotbel in New York de boeken. De streamingdienst profiteerde in 2020 flink van de coronacrisis, waardoor het aantal abonnees groeide tot 204 miljoen. In het afgelopen kwartaal kwamen daar zo'n 6 miljoen nieuwe abonnees bij, verwacht het bedrijf, wat fors minder zou zijn dan een jaar eerder.

Een stijger was Johnson & Johnson, dat in het eerste kwartaal meer winst en omzet boekte, vooral dankzij de farmacietak. Het coronavaccin leverde 100 miljoen dollar omzet op. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Abbott Laboratories stelde echter teleur met de omzet. Ook de outlook van de farmaceut was aan de voorzichtige kant, waarop het aandeel 3 procent daalde.

Manpower behaalde in het eerste kwartaal van 2021 meer winst en omzet dan analisten hadden geraamd. De uitzender steeg 3,5 procent.

Ook IBM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meevallende resultaten geboekt en handhaafde de outlook voor heel 2021, bleek maandag. Het aandeel klom 4 procent.

United Airlines leverde 9 procent in nadat de luchtvaartmaatschappij teleurstelde met resultaten.

Aandelen van tabaksproducenten stonden verdeeld na plannen in het Witte Huis om minder nicotine toe te staan in sigaretten. Philip Morris won 3 procent, Altria verloor 3 procent.

Spoorbedrijf Kansas City Southern wordt overgenomen door Canada National Railway voor 325 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde 16 procent hoger op het nieuws, iets onder 300 dollar.