Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, op hernieuwde zorgen over het coronavirus. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 1,9 procent lager op 433,80 punten. De Duitse DAX daalde 1,6 procent op 15.129,51 punten. De Franse CAC 40 verloor 2,1 procent tot 6.165,11 punten. De Britse FTSE daalde 2 procent naar 6.859,87 punten. "Europese markten werden vandaag hard geraakt, met stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus wereldwijd als een welkome herinnering dat de pandemie nog lang niet voorbij is, ondanks de recente progressie met vaccinaties", zei Joshua Mahony van IG. "Handelaren lijkt gevangen tussen het optimisme over geleidelijke heropening van de economie in het eigen land en pessimisme over de toename van meer zorgwekkende varianten van het virus in andere landen verspreid over de wereld." De reissector werd vooral hard geraakt. Ook aandelen tabaksfabrikanten gingen onderuit na berichten dat de regering Biden overweegt om de toegestane hoeveelheid nicotine in sigaretten te verminderen. Op macro-economisch vlak was het rustig. De Duitse producentenprijzen lieten ook over een maart een stevige plus zien, waarmee de opwaartse trend werd voortgezet. De Britse werkloosheid kwam in februari met 4,9 procent lager uit dan verwacht.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2034. Bitcoin noteerde licht lager op 55.463 dollar. De olieprijs daalde bijna 3 procent nu het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dreigt met mededingingskwesties tegen OPEC om de productieverlagingen die het kartel doorvoerde.



Bedrijfsnieuws De index van 30 grootste Europese aandelen was een zee van rode cijfers, met banken en oliebedrijven onder de sterkste dalers. Danone heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien terugvallen als gevolg van de coronacrisis, maar handhaafde de outlook voor heel 2021. De koers sloot 1,8 procent lager. In Frankfurt wist alleen Deutsche Wohnen een koerswinst op het bord te zetten. Fors koersverlies werd geïncasseerd door Infineon, dat 4 procent inleverde. In Parijs verloor IT-onderneming Atos 5,5 procent op cijfers en het nieuws van drie overnames. Tabaksproducenten Imperial Brands en British American Tobacco daalden zo'n 7 procent in Londen. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden circa 0,7 procent lager rond sluitingstijd in Europa. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.