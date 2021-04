Alumexx draagt voorzitter raad van commissarissen voor Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alumexx

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Alumexx draagt Berry den Bezemer voor als voorzitter van de raad van commissarissen voor een termijn van vier jaar, ter vervanging van Simon Jost. Dit werd dinsdag nabeurs bekend. Jost treedt volgens schema af tijdens de jaarvergadering van 2021 op 15 juni, wanneer ook de voorgenomen benoeming van Den Bezemer zal worden voorgelegd aan aandeelhouders. Op 28 april aanstaande publiceert Alumexx haar jaarverslag 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

