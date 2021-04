AEX blijft nipt boven 700 punten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gedaald, na een lager slot maandag en een recordniveau eind vorige week. Bij een slot van 700,19 punten, verloor de AEX 1,7 procent.

Bij het gebrek aan macro-economisch nieuws lag de focus van beleggers op de individuele bedrijfsresultaten, aldus Justin Blekemolen van Lynx.

"Nabeurs is de beurt aan Netflix om als eerste techgigant de boeken te openen. Cijfers van Netflix zijn doorgaans belangrijk voor het sentiment op de technologiebeurs", aldus de beleggingsspecialist, die de huidige dip van de AEX vooral ziet als koopmoment.

Ook analist Michael Hewson van CMC oordeelde dat de dip op de mondiale beurzen dinsdag vooral het gevolg was van winstnemingen.

"Hoewel de verliezen stevig zijn, lijken ze niet te worden veroorzaakt door zorgen over de economische outlook", aldus de analist.

Volgens Hewson nemen beleggers wat geld van tafel na de indrukwekkende rally van de afgelopen tijd, in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank aanstaande donderdag.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag zeer rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,2034. Bitcoin noteerde licht lager op 55.463 dollar.

De prijs voor een vat West Texas Intermediate werd dinsdag aan het eind van de middag bijna 3 procent goedkoper op 61,70 dollar, na berichten dat de House Judiciary Committee in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een voorstel heeft goedgekeurd waardoor de OPEC moet vrezen voor mededingingsrechtzaken vanwege de productieverlagingen die het kartel doorvoerde.

Stijgers en dalers

De winsten waren zeer bescheiden onder de hoofdaandelen. Koploper was DSM, met een plus van 0,6 procent. Grootste daler was ArcelorMittal, met een min van 4 procent.

Shell verloor 3,7 procent in het spoor van de dalende olieprijs.

Techaandelen stonden onder druk, met verliezen voor ASML, Besi, Prosus en ASMI van 2 tot 3 procent. ASMI opent nabeurs de boeken en morgenochtend volgt ASML.

In de AMX daalde biotech Galapagos 0,1 procent bij een slot van 65,50 euro, ondanks een koopadvies van Deutsche Bank met een koersdoel van 110,00 euro.

Flow Traders werd beloond voor sterke kwartaalcijfers en steeg 1,7 procent. Basic-Fit sloot met een plus van 0,9 procent op 36,26 euro, nadat ING het aandeel weer op de kooplijst zette met een koersdoel van 45,00 euro.

Air France-KLM verloor 6,1 procent na afronding van een kapitaalverhoging en was daarmee hekkensluiter. Met een plus van 2,3 procent was WDP koploper.

Arcadis leverde 1,7 procent na een kwartaalupdate, waarbij de cijfers wel alle verwachtingen overtroffen. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Arcadis met 5 euro naar 40,00 euro.

Cijfers van smallcap CM.com werden beloond met een koersstijging van het aandeel met 3,7 procent. Kempen was positief over het feit dat CM.com een outlook voor heel 2021 gaf die volgens de zakenbank ook beter was dan voorzien.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de indexen op Wall Street in het rood. De S&P 500 daalde 0,9 procent, de Dow Jones index verloor ook 0,9 procent en de Nasdaq leverde 1,2 procent in.