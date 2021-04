Aandeelhouders PostNL keuren dividend goed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De jaarvergadering van PostNL heeft de jaarrekening en alle agendapunten goedgekeurd, waaronder de benoeming van twee nieuwe commissarissen. Dat maakte het postbedrijf dinsdag bekend. Nienke Meijer en Koos Timmermans komen de raad van commissarissen van PostNL versterken voor een periode van vier jaar. Aandeelhouders kunnen over 2020 een dividend tegemoet zien van 0,28 euro per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

