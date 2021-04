Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq tot 0,4 procent in het rood.

Maandag stonden met name techaandelen weer flink onder druk, nadat vorige week nog een sterke week was voor de drie grote Amerikaanse indexen.

De focus ligt dinsdag op een stroom aan kwartaalcijfers, waaronder van het geplaagde Johnson & Johnson en Procter & Gamble, maar ook Netflix nabeurs.

"Bedrijven doen het nog beter dan verwacht, wat in veel gevallen verbijsterend is, maar dit is ook een van de redenen waarom de markt rond een all time high beweegt", aldus vermogensbeheerder Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management.

"De kwartaalcijfers rechtvaardigden wat de aandelenkoersen van veel bedrijven laten zien", aldus Slimmon.

Volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors is het enige risico dat de verwachtingen zo hoog zijn, dan het heel moeilijk wordt om eraan te voldoen.

"We komen op een punt, zowel met kwartaalcijfers als economische data, dat positieve verrassingen heel lastig worden", aldus Shah.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag zeer rustig in de VS. De euro/dollar noteerde op 1,2036.

Een vat WTI-olie werd een half procent duurder, deels te verklaren door productieproblemen in Libië. Bitcoin noteerde licht lager rond 56.000 dollar.

Kwartaalcijfers

Netflix opent vanavond na de slotbel in New York de boeken. De streamingdienst profiteerde in 2020 flink van de coronacrisis, waardoor het aantal abonnees groeide tot 204 miljoen. In het afgelopen kwartaal kwamen daar zo'n 6 miljoen nieuwe abonnees bij, verwacht het bedrijf, waar dat er in het eerste kwartaal van 2020 echter nog bijna 16 miljoen waren. Het aandeel lijkt dinsdag licht lager te openen.

Johnson & Johnson behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet, vooral dankzij een stijging in de opbrengsten bij de farmatak. De outlook voor 2021 werd aangepast, zowel aan de onder- als bovenkant van de verwachte range voor de winst en omzet. In de VS behaalde J&J in het eerste kwartaal voor 100 miljoen dollar aan omzet uit zijn coronavaccin. Het aandeel daalde voorbeurs licht.

Procter & Gamble heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en resultaat behaald en wil dit jaar meer eigen aandelen inkopen. De geplande aandeleninkoop werd verhoogd van 10 miljard dollar naar circa 11 miljard dollar. De outlook werd gehandhaafd. Het aandeel Procter & Gamble opent dinsdag vermoedelijk 0,5 procent lager.

Lockheed Martin heeft in het eerste kwartaal van 2021 beter gepresteerd dan analisten hadden verwacht en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel daalde in de voorbeurshandel 1,1 procent.

Abbott Laboratories heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer winst behaald dan verwacht, terwijl de omzet nipt onder de verwachtingen uitkwam. De outlook van de farmaceut was aan de voorzichtige kant, waarop het aandeel voorbeurs 3 procent daalde.

ManpowerGroup behaalde in het eerste kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet dan het vooraf zelf had ingeschat en ook dan analisten hadden geraamd. Het aandeel steeg voorbeurs 2,7 procent.

IBM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt en handhaafde de outlook voor heel 2021. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Amerikaanse computerreus. Het aandeel koerst dinsdag af op een 2,6 procent hogere opening.

United Airlines leverde voorbeurs 3,3 procent in nadat de luchtvaartmaatschappij maandag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die tegenvielen. Wel was United positiever over de kasstroom en het verwachte herstel nu er steeds meer mensen worden gevaccineerd.

Overig bedrijfsnieuws

Aandelen van tabaksproducenten staan dinsdag wereldwijd onder druk nu het Witte Huis de regels zou willen aanscherpen voor de hoeveelheid nicotine in sigaretten. In de voorbeurshandel in New York noteerde Philip Morris een half procent lager en verloor Altria nog eens 4 procent na een verlies van 6 procent op maandag.

Een opvallende koersbeweging was er verder voor spoorbedrijf Kansas City Southern, dat wordt overgenomen door Canada National Railway voor 325 dollar per aandeel. Het aandeel van Kansas City Southern gaat dinsdag een 16 procent hogere opening tegemoet.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen eindigden maandag lager. De S&P 500-index sloot 0,5 procent in het rood op 4.163,26 punten en de Dow Jones index daalde met 0,4 procent tot 34.077,63 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,0 procent in op 13.907,67 punten.