Weer betere cijfers voor Manpower dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ManpowerGroup heeft in het eerste kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen en behaalde meer winst per aandeel dan het vooraf zelf had ingeschat en ook dan analisten hadden geraamd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse uitzendonderneming. Aangepast voor bijzondere posten verdiende het bedrijf 1,11 dollar per aandeel tegen 0,03 dollar in het eerste kwartaal van 2020 en waarvoor de onderneming vooraf rekende op 0,64 tot 0,72 dollar per aandeel en analisten uitgingen van 0,67 dollar. De uitzender, met een relatief sterke voetafdruk buiten de Verenigde Staten, zag de omzet op jaarbasis met 6,6 procent toenemen naar ruim 4,9 miljard dollar. Rekening houdend met wisselkoerseffecten bedroeg de omzetstijging overigens slechts 0,6 procent. In het vierde kwartaal daalde de omzet nog. Waar Manpower in het eerste kwartaal van 2020 nog 1,7 miljoen dollar verdiende, boekte de uitzender het afgelopen kwartaal een nettowinst van 62,0 miljoen dollar. Concurrent Randstad publiceert de resultaten over het eerste kwartaal op woensdag 20 april voorbeurs. Outlook Voor het lopende tweede kwartaal mikt Manpower op een aangepaste winst per aandeel van 1,36 tot 1,44 dollar. Dat is inclusief een positief wisselkoerseffect van 0,10 dollar. De koers van het aandeel ManpowerGroup noteerde dinsdag voorbeurs in New York 1,7 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

