ABN Amro haalt decharge van agenda

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO schrapt het verlenen van decharge aan het bestuur en de raad van commissarissen van de agenda van de aanstaande jaarvergadering. Dit meldde de bank dinsdag. Het besluit is genomen nadat maandag bekend werd dat ABN AMRO een schikking heeft getroffen van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie voor het onvoldoende naleven van regels tegen witwassen en financiële criminaliteit. Deze aankondiging kwam te kort voor de jaarvergadering op 21 april, voor aandeelhouders om rekening mee te houden in hun stemkeuze. In veel gevallen zijn steminstructies ook al gegeven, aldus ABN AMRO. De jaarvergadering vindt aanstaande woensdag plaats vanaf twee uur. Aandeelhouders kunnen nog tot zes uur vandaag vragen insturen die tijdens de vergadering worden beantwoord. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

