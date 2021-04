Meer omzet en winst voor Procter & Gamble Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar de omzet en resultaten zien verbeteren en wil dit jaar meer eigen aandelen inkopen. Dit bleek dinsdag uit het kwartaalbericht van de Amerikaanse producent van persoonlijke en huishoudelijke verzorgingsmiddelen uit Cincinnati. De omzet steeg ondanks gelijkblijvende volumes met 5 procent op jaarbasis naar 18,1 miljard dollar. Dit leverde een 10 procent hogere operationele winst op van 3,8 miljard dollar en een nettowinst van 3,3 miljard dollar. Daarmee lag de winst 12 procent hoger dan de net geen 3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2020. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,26 dollar, een stijging met 13 procent ten opzichte van een jaar geleden. Analisten die vooraf door FactSet waren geraadpleegd gingen uit van 1,19 dollar per aandeel. Outlook Voor het lopende boekjaar herhaalde P&G de eerder afgegeven outlook van een omzetgroei van 5 tot 6 procent op jaarbasis. De autonome groeiverwachting blijft 5 tot 6 procent. De aangepaste winst per aandeel zal dit jaar naar verwachting met 8 tot 10 procent stijgen. Aandeleninkoop P&G wil dit jaar nog altijd 8 miljard dollar aan dividend uitkeren en heeft zijn geplande aandeleninkoop verhoogd van 10 miljard dollar naar circa 11 miljard dollar. Het aandeel Procter & Gamble opent dinsdag vermoedelijk 0,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

