Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Arcadis

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Arcadis verhoogd van 35,00 naar 40,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De kwartaalresultaten die Arcadis voorbeurs presenteerde, waren boven verwachting, aldus analist Luuk van Beek van Degroof. Hij wees daarbij ook op de solide orderinstroom. "Opnieuw een sterk kwartaal", oordeelde Van Beek, "en dat versterkt het vertrouwen in een versnelling in de rest van het jaar". De analist zag de maatregelen die Arcadis nam om de winstgevendheid te verhogen, ook effect sorteren. Van Beek ziet hierin een signaal dat Arcadis goed op weg is om een operationele EBITA-marge van meer dan 10 procent te halen in 2023. Arcadis noteert tegen een korting in vergelijking tot sectorgenoten van circa 30 tot 35 procent en historisch is dat ongeveer 15 procent. "Onterecht", aldus Van Beek. Het aandeel Arcadis daalt dinsdag 2,1 procent naar 34,02 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

