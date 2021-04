Futures voorspellen rode opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq tot 0,4 procent in het rood.

Maandag stonden met name techaandelen weer flink onder druk, nadat vorige week nog een sterke week was voor de drie grote Amerikaanse indexen.

De focus ligt dinsdag op een stroom aan kwartaalcijfers, waaronder van het geplaagde Johnson & Johnson en Procter & Gamble, maar ook Netflix nabeurs.

"Bedrijven doen het nog beter dan verwacht, wat in veel gevallen verbijsterend is, maar dit is ook een van de redenen waarom de markt rond een all time high beweegt", aldus vermogensbeheerder Andrew Slimmon van Morgan Stanley Investment Management.

"De kwartaalcijfers rechtvaardigden wat de aandelenkoersen van veel bedrijven laten zien", aldus Slimmon.

Volgens marktstrateeg Seema Shah van Principal Global Investors is het enige risico dat de verwachtingen zo hoog zijn, dan het heel moeilijk wordt om eraan te voldoen.

"We komen op een punt, zowel met kwartaalcijfers als economische data, dat positieve verrassingen heel lastig worden", aldus Shah.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag zeer rustig in de VS. de euro/dollar noteerde op 1,2058. Monex Europe verklaart de dollarzwakte door vaccinatieoptimisme in Europa, waar mogelijk dinsdag nog een positief advies komt om toch weer het Johnson & Johnson vaccin in te zetten.

Een vat WTI-olie werd bijna een procent duurder, deels te verklaren door de zwakkere dollar, maar ook door productieproblemen in Libië.

Bitcoin noteerde licht lager op 55.205 dollar.

Bedrijfsnieuws

Abbott Laboratories, J&J, Lockheed Martin, Procter & Gamble en ManpowerGroup openen vanmiddag de boeken en Netflix volgt vanavond.

IBM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar beter dan voorziene resultaten geboekt en handhaafde de outlook voor heel 2021. Dit bleek maandagavond uit cijfers van de Amerikaanse computerreus. Het aandeel koerst dinsdag af op een 3 procent hogere opening.

United Airlines leverde voorbeurs ruim 2 procent in nadat de luchtvaartmaatschappij maandag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die tegenvielen. In de eerste drie maanden van 2021 draaide United Airlines een verlies van 1,3 miljard dollar. Wel was de luchtvaartmaatschappij positiever over de kasstroom en de mogelijkheden voor herstel nu er steeds meer mensen worden gevaccineerd.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen eindigden maandag lager. De S&P 500-index sloot 0,5 procent in het rood op 4.163,26 punten en de Dow Jones index daalde met 0,4 procent tot 34.077,63 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,0 procent in op 13.907,67 punten.