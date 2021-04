Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager, nadat maandag Wall Street lager sloot. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 1,1 procent op 433,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,8 procent op 15.242,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,3 procent met een stand van 6.210,03 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,9 procent naar 6.939,43 punten. De Duitse producentenprijzen lieten ook over een maart op jaarbasis een stevige plus zien, waarmee de opwaartse trend werd voortgezet. De Britse werkloosheid kwam in februari met 4,9 procent lager uit dan verwacht. Voor vandaag staan er verder geen macro-economische data en prominente sprekers op de agenda. Olie noteerde dinsdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 63,98 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 67,66 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2057. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2066 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,2038 op de borden.



Bedrijfsnieuws Danone heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet zien terugvallen als gevolg van de coronacrisis, maar handhaafde de outlook voor heel 2021. De koers van het aandeel Danone noteerde 2,6 procent lager. In Frankfurt waren alleen de aandelen Deutsche Wohnen en Volkswagen bij machte een koerswinst op het bord te zetten, maar kwamen daarmee niet boven het procent koerswinst uit. Het sterkste koersverlies werd dinsdag geïncasseerd door het aandeel Infineon, dat 2,6 procent inleverde. In Parijs was het beeld vergelijkbaar met dat in Frankfurt: slechts enkele bescheiden plussen en ook hier een flink verlies voor een IT-gerelateerde onderneming: Atos, dat circa 6,5 procent inleverde. Daarna kwam het aandeel Vinci in beeld met een koersverlies van 3,8 procent. Tegelijk met de cijfers over het eerste kwartaal meldde Atos ook drie overnames. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De S&P 500-index sloot maandag 0,5 procent in het rood op 4.163,26 punten en de Dow Jones index daalde met 0,4 procent tot 34.077,63 punten. Techbeurs Nasdaq leverde 1,0 procent in op 13.907,67 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

