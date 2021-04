Beursblik: aantrekkend resultaat voor Randstad verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uitzendbedrijf Randstad heeft in het eerste kwartaal naar verwachting meer resultaat weten te boeken bij een vrijwel stabiele omzet. Dit is de verwachting van 11 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. Het onderliggende operationele EBITA-resultaat komt naar verwachting uit op 191 miljoen euro, met een marge van 3,5 procent bij een omzet die volgens de prognose licht stijgt naar 5.441 miljoen euro. De omzet in het eerste kwartaal van 2020 lag voor Randstad op 5.414 miljoen euro met een onderliggende EBITA van 162 miljoen euro en een marge van 3,0 procent. De nettowinst bedroeg toen 47 miljoen euro. Het bedrijf zag in januari van dit jaar, bij de resultaten over het vierde kwartaal van 2020, de volumes het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie vorig jaar weer bereiken en sprak toen ook van een aanhoudende dynamiek. ING gaat voor het eerste kwartaal uit van een autonome omzetgroei van 5,5 procent en merkte daarbij op dit nog aan de voorzichtige kant te vinden. Daarnaast merkten de Verenigde Staten in een later stadium de negatieve effecten van coronamaatregelen, terwijl het herstel hier juist vlotter verloopt. Andere landen, zoals België en Frankrijk, zitten nog altijd in een strikte lockdown. Voor de operationele EBITA gaat ING uit van 200 miljoen euro in het eerste kwartaal. In heel 2021 zal de omzet volgens Zwartsenburg uitkomen op 22,8 miljard euro met een EBITA voor eenmalige posten van 968 miljoen euro. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Randstad met een koersdoel van 68,00 euro. UBS ziet voor het bedrijf een versnelling in de resultaatvorming op kwartaalbasis, maar voegde daar wel aan toe dat de koers van het aandeel al een aardige stijging heeft doorgemaakt. Bovendien verwacht UBS dat het hersteltempo in generiek uitzenden vertraagt. Voor het eerste kwartaal rekenen de analisten van UBS voor Randstad op een autonome groei van 2,5 procent. Daarmee zit UBS naar eigen zeggen ruim onder de consensus van 3,9 procent. In de eerste drie maanden van 2020 daalde de omzet autonoom nog met 7,4 procent. Het advies voor Randstad staat bij UBS op Verkopen met een koersdoel van 55,00 euro, onlangs verhoogd van 52,50 euro. Randstad publiceert woensdag voorbeurs de kwartaalcijfers. De koers van het aandeel Randstad noteerde dinsdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 62,76 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.