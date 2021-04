Beursupdate: AEX doet stapje terug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Kort na elf uur noteerde de AEX 0,3 procent lager op 709,59 punten. "Na de recordstanden van vorige week op de mondiale beurzen, doen de aandelenmarkten eindelijk een stapje terug", aldus analisten van SEB, onder meer wijzend op de terugval op de Amerikaanse beurzen op maandag toen vooral techaandelen onder druk stonden. "Even een pas op de plaats", zo oordeelde investment manager Simon Wiersma van ING. "De aandelenkoersen zijn ver vooruitgelopen op betere tijden en veel goed nieuws is inmiddels al ingeprijsd in de koersen", aldus Wiersma. "Overtuigende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten kunnen de rally vanaf de huidige recordstanden nog een zet omhoog geven maar ondertussen staan steeds meer marktindicatoren op oranje of rood. Even een periode van afkoeling lijkt dan ook niet onlogisch", stelde de expert van ING. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is de terugval van techaandelen mogelijk ook deels te verklaren door een forse daling van de bitcoin afgelopen weekend. Dinsdagochtend koerste de bitcoin rond een niveau van 55.000 dollar, terwijl vrijdag nog een stand van 63.000 dollar op de borden stond. "Ondanks de lagere koersen, blijft het algemene sentiment positief", aldus Hewson. Ook hij vindt het geen verrassing dat er wat winst van tafel wordt genomen na de sterke opmars vorige week en in aanloop naar cijfers van grote bedrijven deze week. Vanmiddag rapporteren onder meer Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Procter & Gamble en nabeurs volgt Netflix. In Nederland kwamen vanochtend onder meer Flow Traders en Arcadis met cijfers. De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. De euro/dollar noteerde op 1,2068, terwijl de olieprijzen 1,2 procent stegen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen AkzoNobel en DSM aan kop met winsten van circa 0,8 procent. Societe Generale haalde verzekeraar Aegon van de verkooplijst en verhoogde het koersdoel naar 4,10 euro. Het aandeel noteerde 1,1 procent lager. Unibail leverde 3,1 procent in. In de AMX won biotech Galapagos 1,6 procent op 66,61 euro na een koopadvies van Deutsche Bank met een koersdoel van 110,00 euro. Flow Traders won 0,5 procent na cijfers. Jefferies sprak van een sterk kwartaal. Basic-Fit won 1,6 procent tot 36,52 euro, nadat ING het aandeel weer op de kooplijst zette met een koersdoel van 45,00 euro. Air France-KLM verloor juist 3,8 procent na afronding van een kapitaalverhoging. Arcadis daalde 2,8 procent na een kwartaalupdate. Volgens Kepler Cheuvreux overtrof Arcadis de verwachtingen op alle vlakken. Cijfers van smalcap CM.com werden enthousiast onthaald met een koerswinst van 7,2 procent. Jefferies bleek te spreken over de prestaties in het eerste kwartaal en Kempen vond het vooral positief dat CM.com een concrete outlook voor heel 2021 afgaf. Die outlook was ook hoger dan voorzien door de zakenbank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.