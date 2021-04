Beursblik: groei keert terug bij Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal op korte termijn weer groei laten zien. Dit verwachten analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers van het tankopslagbedrijf. Volgens analist Quirijn Mulder van ING bevestigde de cijfers over het vierde kwartaal nog de visie dat de EBITDA in de komende jaren met circa 6 procent kan groeien. "De balans tussen uitbreiden en desinvesteren wordt overduidelijk positief dit jaar", aldus Mulder, die bovendien een verbetering van de operationele resultaten verwacht dankzij een herstel in de chemiesector. "Op korte termijn keert de groei weer terug bij Vopak, ongeacht wat de olieprijzen doen, zelfs als er weer contango zou optreden", zo stelde de analist. Volgens Mulder vormt de balans geen obstakel meer voor een verdere uitbreiding, gezien de schuldpositie van Vopak. Beleggers zullen in de cijfers over het eerste kwartaal naar de ontwikkeling van groeiprojecten kijken. Vopak verwacht dit jaar dat groeiprojecten uit 2020 en 2021 tussen de 30 en 50 miljoen euro zullen bijdragen aan de resultaten, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. Daar reageerde de markt aanvankelijk teleurgesteld op, zo zag analist Niels Koerts van IEX, gezien de consensus op 70 miljoen euro lag. In maart zette Vopak desondanks al enkele grote stappen vooruit met diverse LNG-projecten, zo merkte Mulder op. Vopak kondigde in maart de ontwikkeling aan van een LNG-terminal in Melbourne. Hoewel dit project voor slechts 5 procent zal bijdragen aan de EBITDA, is de potentie van het project volgens de analist "enorm". Vopak voert nu voor zes projecten haalbaarheidsstudies uit, zo vulde Mulder aan. Ook zullen de kosten en investeringen in de gaten worden gehouden. Voor 2021 mikt Vopak op een kostenbasis van 615 miljoen euro en Vopak heeft de ambitie om 300 tot 350 miljoen euro te investeren in groeiprojecten. Vopak opent woensdag voorbeurs de boeken over het eerste kwartaal. Het aandeel koerste dinsdagochtend 0,7 procent lager op 41,24 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

