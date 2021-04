Beursblik: sterke jaarstart voor CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. De kernomzet van 47,7 miljoen euro lag 5 procent boven de verwachting van de analist. De brutowinst verdubbelde daarbij naar 12 miljoen euro. Belangrijker vindt Van Putten dat CM.com dinsdag een concrete outlook voor 2021 afgaf. Voor dit jaar rekent CM.com op een omzet in de bandbreedte van 205 tot 225 miljoen euro. Kempen rekende op 197 miljoen euro. Daarbij meent CM dat de onderkant van de bandbreedte wordt gehaald, ook als het tempo waarin de economie weer wordt heropent tegenzit. En gezien CM.com in het eerste kwartaal al een brutomarge op de kernactiviteiten haalde van 25 procent, denkt Van Putten dat zijn raming voor heel 2021 van 25,1 procent aan de lage kant is. Al met al voldoende aanleiding voor een hogere koers vandaag, denkt Van Putten. Het aandeel CM.com steeg dinsdag 5,3 procent naar 26,90 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

