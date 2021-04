Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft in aanloop naar een kwartaalupdate het koersdoel voor Heineken verhoogd van 90,00 naar 95,00 euro met een onveranderd Accumuleren advies. Er wordt een autonome biervolumedaling van 3,1 procent verwacht. Een succesvolle vaccinatiecampagne zal echter tot versoepelingen leiden, die gunstig uitpakken voor de horeca en daarmee ook voor de brouwer. Het aandeel Heineken daalde dinsdag 0,4 procent naar 92,56 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

