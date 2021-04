Beursblik: sterk kwartaal Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. Dit stelden analisten van Jefferies dinsdag. De flitshandelaar rapporteerde in het afgelopen kwartaal 142 miljoen euro aan handelsinkomsten, hetgeen beduidend meer is dan de 120 miljoen euro waar Jefferies op mikte en ook meer dan de 111 miljoen euro waar de consensus vanuit ging. De vaste kosten vielen iets gunstiger uit dan verwacht, zo concludeerde Jefferies bovendien. De EBITDA kwam uit op 79 miljoen euro. Jefferies hield rekening met 60 miljoen euro en de consensus met 53 miljoen euro. De winst per aandeel bedroeg 1,39 euro, meer dan de 1,02 euro per aandeel waar Jefferies op mikte. De consensus ging uit van 0,91 euro. "Het sterke eerste kwartaal impliceert dat de consensus voor heel 2021 met ruim 10 procent omhoog kan", aldus Jefferies. Jefferies handhaafde het koopadvies op Flow Traders met een koersdoel van 36,00 euro. Het aandeel Flow Traders koerste dinsdagochtend 0,6 procent hoger op 38,08 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

