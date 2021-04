Beursblik: Arcadis verslaat prognoses op alle niveaus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het eerste kwartaal op alle niveaus de prognoses overtroffen. Dit bleek dinsdag uit een analyse van de resultaten van het ingenieursbureau door Kepler Cheuvreux. Het analistenhuis wees op de terugkeer naar autonome groei, in dit geval met 0,5 procent, en een stijging van het zogeheten operationele EBITA naar 58 miljoen euro, waar 55 miljoen euro voor was voorzien. Voor het gehele jaar verwacht Kepler Cheuvreux een opwaartse bijstelling van de consensus voor de EBITA met 2 tot 4 procent Het advies voor het aandeel Arcadis staat op Kopen met een koersdoel van 34,00 euro. Kepler rekent dinsdag op een positieve koersreactie. Arcadis sloot maandag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 34,76 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.