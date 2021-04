Nederlandse overheid trekt aan de bel na blokkeren verkoop Hongaarse divisie Aegon - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse overheid heeft vraagtekens gezet bij de door Boedapest geblokkeerde verkoop van Aegons Hongaarse divisie aan Vienna Insurance Group. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag. Nederlandse diplomaten zijn volgens Bloomberg verhaal gaan halen bij de Hongaarse overheid in een poging de desinvestering er alsnog door te krijgen. De Nederlandse en Hongaarse autoriteiten wilden niet reageren op de kwestie en ook Aegon en Vienna Insurance hielden zich stil. Eerder deze maand werd al bekend dat Aegon geen goedkeuring heeft gekregen van de Hongaarse autoriteiten voor de verkoop van zijn Hongaarse tak. Aegon bereikte eind vorig jaar een akkoord met VIG over de verkoop van zijn verzekerings-, pensioen- en vermogensbeheer activiteiten in Hongarije, Polen, Roemenië en Turkije voor 830 miljoen euro. Aegon en VIG zeiden toen te verwachten dat de transactie in de tweede helft van 2021 goedgekeurd zou worden. Volgens bronnen tegenover Bloomberg zouden er al andere geïnteresseerden zijn om de Hongaarse divisie van Aegon over te nemen, waaronder de Hongaarse verzekeraar Cig Pannonia, mocht de deal met Vienna Insurance afketsen. Circa een kwart van Cig is in handen van Opus Global, een holdingbedrijf van Lorinc Meszaros, één van de zakenpartners van de Hongaarse premier Viktor Orban. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

