TIE Kinetix aan het werk voor Nederlandse ministeries

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix gaat alle Nederlandse ministeries en hun leveranciers in samenwerking met NLeyes voorzien van een compleet nieuw leveranciersportaal. Dit maakte het e-commercebedrijf dinsdag bekend zonder financiële details bij te sluiten. Het nieuwe portaal is gebaseerd op het FLOW Partner Automation platform van TIE Kinetix en zal het huidige DigiInkoop platform, dat in gebruik is door de ministeries en hun 15.000 leveranciers, volledig vervangen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

